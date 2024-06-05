Решением суда у недобросовестного застройщика изъят земельный участок в пользу государства в целях выполнения обязательств перед дольщиками

Бишкек, "Саясат.kg". Оценочная стоимость земельного участка составляет 132 млн. 170 тыс. сомов.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы выявлению нарушений в деятельности строительных компаний, а также защиты законных интересов дольщиков и недопущения мошеннических проявлений в градостроительной сфере была выявлена деятельность недобросовестного застройщика.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что ОсОО «Р.С.М.» получило у мэрии г.Бишкек в аренду, сроком на 49 лет, земельный участок площадью 0,54 га для строительства жилого комплекса. Однако, ОсОО «Р.С.М.», не имея достаточных собственных сил и средств для полноценного строительства, заключило договор на строительство с другой подрядной компанией, которая в последующем для получения необходимых финансовых средств на строительство продала строящиеся квартиры по договору долевого участия более 100 дольщикам. Оценочная стоимость земельного участка составляет 132 млн. 170 тыс. сомов.

В последующем, владелец земельного участка ОсОО «Р.С.М.» в корыстных целях и для неисполнения своих обязательств расторгло договор с подрядной компанией без каких-либо причин.

В связи с необоснованными и недобросовестными действиями ОсОО «Р.С.М.», подрядная компания не могла завершить строительство жилых домов и исполнить свои обязательства перед дольщиками.

В этой связи, в результате принятых мер со стороны ГКНБ КР, в судебном порядке вышеуказанный земельный участок возвращен в пользу государства.

Таким образом, созданы условия для исполнения обязательств подрядной строительной компанией перед дольщиками, которая теперь может напрямую получить указанный земельный участок у государства и завершения строительства.

В данном контексте ГКНБ КР напоминает о необходимости соблюдения профильного законодательства строительными компаниями и надлежащего исполнения своих обязательств перед дольщиками. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.