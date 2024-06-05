ГКНБ: По факту финансирования ОПГ К.Асанбека объявлен в розыск казахский предприниматель

Бишкек, "Саясат.kg". В качестве финансирования деятельности ОПГ по указанию В.Джуманбаева ежемесячно передавали по 1 млн. сомов К.Асанбеку.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. «вора в законе» К.Асанбека входившего в международную преступную группировку «Братский круг» со стороны одного из крупных бизнесменов РК - Джуманбаева Владимира Викторовича.

Так, В.Джуманбаев зная о преступной деятельности К.Асанбека в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления по статьям «убийство», «похищение человека» и «организация преступного сообщества (преступной организации)», в целях получения поддержки, покровительства на территории КР для ведения совместных бизнес проектов, установил связь т.н. «вором в законе» К.Асанбеком.

В частности, В.Джуманбаев будучи владельцем на территории КР компании ОсОО «В.Г.К.», занимающейся добычей золота, обогащением руд и драгоценных металлов, в период с 2021 по 2023 годы ответственные работники золотодобывающей компании в качестве финансирования деятельности ОПГ по указанию В.Джуманбаева ежемесячно передавали по 1 млн. сомов К.Асанбеку.

При этом В.Джуманбаев неоднократно проводил досуг и встречи с К.Асанбеком на территории центра отдыха «Барс» расположенного на территории Иссык-Кульской области, куда прибывал частными самолетами.

Следует отметить, что в рамках расследования досудебного производства установлены факты внесения ложных сведений добычи золотосодержащей руды и отчетных данных в государственные органы КР, в целях сокрытия реальных показателей доходов в деятельности компании ОсОО «В.Г.К.», которая влечет ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере.

На основании собранных материалов в отношении В.Джуманбаева постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ «Интерпола» для привлечения к уголовной ответственности.