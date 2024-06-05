ГКНБ: В Кыргызстане проводится операция «Нелегал-2024»

Бишкек, "Саясат.kg". Компетентными органами продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по пресечению нелегальной миграции.

ГКНБ совместно с МВД в период 3 по 9 июня 2024 года проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий республиканского масштаба под условным наименованием «Нелегал-2024», направленных на выявление и пресечение каналов незаконной миграции на территории страны.

Операция «Нелегал-2024» проводится в рамках Плана действий государств-членов ОДКБ по формированию коллективной системы противодействия незаконной миграции граждан третьих стран.

В ходе операции, 3 июня с.г. в г.Бишкек ГКНБ выявлено 16 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в различных сферах предпринимательской деятельности с просроченными сроками пребывания на территории КР.

Иностранные нарушители переданы в территориальные подразделения ОВД КР для привлечения к соответствующей административной ответственности, в т.ч. в отношении пригласивших их в КР лиц и организаций.

Компетентными органами продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по пресечению нелегальной миграции.