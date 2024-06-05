Видео - В Сузакском районе Жалал-Абадской области выявлена подпольная религиозно-экстремистская женская сеть

Бишкек, "Саясат.kg". 16 летняя «А.Н.» выросла без родителей под опекунством родственника (дяди), при этом сама семья «А.Н.» придерживается традиционного ислама.

В ночь с 29 на 30 мая 2024 года в с.Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области был зафиксирован факт умышленного уничтожения государственных флагов КР путём поджога, с последующей их заменой на белые флаги с арабским текстом.

1 июня с.г. в результате совместных мероприятий ГКНБ и МВД были установлены организаторы и исполнители поджога государственной символики. Ими оказались 19 летняя и 16 летняя уроженки и жительницы с.Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области, являющиеся членами религиозно-экстремистской организации «Хизбут-Тахрир».

Так, задержанная 19 летняя «А.к.М.» 2005 года рождения, вступила в ряды РЭО «ХТ» в 2022 году и приняла клятву (баят), где с весны 2023 года начала самостоятельно вербовать новых адептов из числа жителей с.Бек-Абад.

Осенью 2023 года привлекла в свои ряды отмеченную 16 летнюю «А.Н.» 2008 года рождения в качестве своего пособника.

«А.к.М.», уже являясь членом женского крыла «бекабадской ячейски» РЭО «ХТ», вынашивала подмену и поджог флагов с января 2024 года, о чем оповестила свою воспитанницу и пособницу «А.Н.».

В целях совершения преступных замыслов указанные лица весной 2024 года на рынке «Береке» г.Джалал-Абад приобрели белое полотно и на рынке с.Бек-Абад маркеры черного цвета.

29 мая сего года обе участницы подготовили белые флаги с арабскими надписями и в ночь 30 мая с.г. подменили государственные флаги КР на главных воротах СШ №4, № 88 с.Бек-Абад, а также на вышке сотового оператора. После чего, на пересечении улиц М.Сыдыков и Ураимжан Ата с.Бек-Абад сожгли государственные флаги КР.

В ходе изучения деталей совершенного деяния были задержаны близкие родственники «А.к.М., являющиеся также членами РЭО «ХТИ» и которые были осведомлены о ее преступных замыслах.

Так, дополнительно задержаны мать 19 летней «А.К.М.» – «Т.М.Ю.» 1979 г.р и брат – «А.у.А.» 1995 г.р. Все близкие родственники «А.к.М.» являются приверженцами РЭО «ХТИ», в частности отец «Ш.А.Ш.» ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение материалов экстремистского толка. В настоящее время находится на заработках в РФ.

В свою очередь, 16 летняя «А.Н.» выросла без родителей под опекунством родственника (дяди), при этом сама семья «А.Н.» придерживается традиционного ислама.

В ходе проверки также было получено, что организатор преступления 19 летняя «А.к.М.» обучалась экстремистской идеологии у других жительниц с.Бек-Абад «Б.М.Ш.» 1980 г.р. и «У.З.С.» 1977 г.р.

Отмеченные т.н. «духовные наставники» «Б.М.Ш.» и «У.З.С.» на системной основе обучали основам и идеям религиозного-экстремистской организации «Хизбут-Тахрир» несовершеннолетних у себя дома, тем самым пополняли свои ряды за счет не окрепших умов жителей с.Бек-Абад.

В связи с этим, по адресам т.н. «наставников» были незамедлительно проведены обысковые мероприятия, по результатам которых обнаружена экстремистская литература. При этом, в ходе предварительных опросов задержанные «наставники» подтвердили, что являются членами РЭО «ХТ», также как и их члены семьи.

По итогу неотложных мероприятий задержаны 19 летняя организатор «А.к.М.», ее пособник 16 летняя «А.Н.», мать организатора поджога «Т.М.Ю.» и брат организатора «А.у.А.». Также, задержаны проповедники экстремистской литературы «Б.М.Ш.» и «У.З.С.».

Всем задержанным лицам предъявлено обвинение в членстве в запрещенной экстремистской организации «ХТ», отдельным лицам также предъявлено обвинение в хранении с целью распространения экстремистской литературы.

Организатором поджога также предъявлено обвинение в уничтожении государственной символики.

На период следствия мерой пресечения всем задержанным лицам определен арест.

Ведется следствие.