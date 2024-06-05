Омурбек Бабанов подал в суд на журналиста и основателя «Фрунзе»

Он просит взыскать с ответчиков 2 миллиона сомов.

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов подал в суд на независимого журналиста Эламана Карымшакова и основателя сети гипермаркетов «Фрунзе» (переименован в «Азия») Болотмамбета Жээнбекова. Он просит взыскать с ответчиков 2 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщил журналист.

По словам Эламана Карымшакова, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в Октябрьский районный суд Бишкека. Дело будет рассматривать судья Улан Шаматов.

Ранее представитель Омурбека Бабанова Мухамед Джумалиев просил суд удалить видеоинтервью основателя «Фрунзе» с YouTube-канала «Эламан Карымшаков» до рассмотрения дела по существу. Служитель Фемиды отклонил ходатайство. Сегодня прошли предварительные слушания.

Напомним, 24 апреля журналист Эламан Карымшаков на YouTube выпустил интервью предпринимателя и бывшего партнера Омурбека Бабанова Болотмамбета Жээнбекова. Последний рассказал, что экс-премьер-министр обманул его и отобрал 50 процентов акций стоимостью $10 миллионов.

Омурбек Бабанов назвал озвученные заявления ложью и сообщил о крупных хищениях, допущенных Болотмамбетом Жээнбековым и Бакытбеком Аматовым.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295802/