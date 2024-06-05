Как не стать обманутым стройкомпанией, рассказали в Госстрое

Чтобы не стать обманутыми стройкомпанией, гражданам нужно обращаться в департамент государственной экспертизы при Госстрое.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники Госстроя должны проверить все правоустанавливающие документы на возведение и предоставить необходимую информацию по приобретению жилья.

«А тем, кто находится за границей, необходимо получить информацию с сайта и официальных страниц Госстроя в социальных сетях», — говорится в сообщении.



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