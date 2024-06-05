Профессор Талант Омурбеков: Голодание повышает иммунитет

И кыргызстанцев это касается в первую очередь.

О том, что голодание полезно для здоровья, известно давно. Более того, геронтологи признают его единственным доказанным средством продлить жизнь среди множества всех других способов. Но почему ограничение в калориях идет на пользу организму? Почему улучшается обмен веществ, нормализуется кровяное давление, повышается физическая выносливость? Каков механизм феномена? А главное, где граница полезного голодания?

На эти и другие вопросы ответил в интервью vb.kg доктор медицинских наук, профессор Талант Омурбеков, который сорок лет посвятил этой проблеме и сам практикует голодание все эти годы.

Талант Ороскулович, немногие из нас могут отказаться от пищи даже на один день, не говоря о длительном голодании. Может, лучше сесть на какую-нибудь диету?

- Я не сторонник разного рода диет. Потому что как врач не понаслышке знаю об их опасных последствиях. Человек садится на диету, не зная особенностей своего организма, что может сильно навредить его здоровью. Например, длительное соблюдение наиболее распространенной белковой диеты приводит к серьезной нагрузке на печень и почки. Если у человека есть хроническая болезнь почек, это может привести к почечной недостаточности. Появились данные, что длительное соблюдение низкоуглеводной диеты отнимает у человека в среднем от 3 до 3,5 года жизни. Поэтому диеты, которые человек назначает себе самостоятельно, можно сравнить с подбором лекарств без рекомендаций с врачом или с проведением операции в домашних условиях.

Но если уж человек хочет, как говорится, "быть в хорошей форме", поддерживать свой организм в тонусе, то для него лучше не есть по восемь-десять яиц в день как при белковой диете, а употреблять разную пищу, но умеренно, уменьшить объем съеденного завтрака, обеда и ужина. Это полезнее, чем сидеть на какой-то однобокой диете. А лучше всего – это однодневное голодание.

В чем его секрет?

- Сам феномен однодневного голодания открыли еще в 1960-х годах, однако тогда ученые не сумели понять его важность в полной мере. Наш организм способен сам себя очистить от токсинов и даже стать моложе после голодания. За это невероятное открытие в 2016 году 71-летний японский ученый Есинори Осуми получил Нобелевскую премию в размере 950 000 долларов.

Открытие, которое сделал Есинори, основано на механизме аутофагии. Данный процесс представляет собой систему утилизации и переработки ненужных клеточных частей. Если здоровые клетки не получают калорий извне, а они как-то должны существовать, они не могут жить без энергии, то происходит процесс аутофагии. Иными словами здоровые клетки в первую очередь уничтожают, "съедают" поломанные, поврежденные.

Аутофагия, по мнению ученого, вполне может использоваться для борьбы с деменцией и раком. Благодаря аутофагии у клетки получается справляться с попавшей в нее инфекцией, выводить токсины и омолаживаться. Осуми сумел доказать, что весь механизм аутофагии начинает максимально эффективно работать тогда, когда с организмом случается стресс, к примеру, голодание.

Аутофагия – это внутренняя программа обновления тела, в процессе которой ненужные части клеток сами по себе уходят, а хорошие элементы остаются, чтобы генерировать энергию и создавать новые, здоровые клетки. Данный процесс, по мнению ученых, обладает решающим значением при профилактике злокачественных опухолей, для защиты от инфекций, для поддержания здорового обмена веществ, а также для защиты от таких заболеваний, как диабет, рак, деменция.

Нобелевский комитет подтвердил, что голодание длиной в один день на самом деле способствует получению отличных результатов. Аутофагия защищает организм от преждевременного старения, и даже омолаживает его с помощью создания новых клеток.

Но тут важна ритмичность. Надо выбрать определенный день недели, когда человек может голодать именно в этот день каждую неделю. Например, у меня и у моих близких таким днем является вторник. Мы называем его днем здоровья.

Накануне дня голодания человек должен записать время, когда он поужинал, допустим, в 19.30. Утром он уже ничего не ест, и в течение дня пьет только воду желательно теплую, а в обед даже горячую. В зависимости от времени года я рекомендую выпивать полтора-два литра воды. А вечером именно в 19.30 он может поужинать. Получается, что после последнего прием пищи проходят сутки.

Поужинать, это не значит наброситься на еду и есть все подряд. Выход даже из однодневного голодания должен быть правильным. Лучше всего подойдет салат, например, из свеклы, моркови (только вареных), капусты, лука, который должен отстояться часа два в воде, чтобы ушла горечь, можно добавить в салат чеснок и заправить блюдо нерафинированным или топленым маслом. И съесть, тщательно пережевывая, полезный салат. А утром встать на весы и увидеть результат. Но, повторяю, при однодневном голодании важны именно ритмичность и правильный выход из него.

А вообще любую пищу надо тщательно пережевывать до тридцати и более раз. Так она лучше усваивается, человек быстрее наедается малой порцией, то есть он не переедает. Большие же куски плохо пережеванной пищи легче проглатывать, чем маленькие после тщательного пережевывания. Тем более, если человек одновременно ест, заглядывает либо в компьютер, либо в телефон. И таким образом он одним махом проглатывает содержимое тарелки и не насыщается, и порой даже толком не ощущает вкуса еды. Идет за добавкой. Отсюда переедание, увеличение веса и, как следствие, - проблемы со здоровьем.

Как долго можно придерживаться однодневного голодания?

- Как говорится, это – долгосрочная программа. Но желательно выдержать ее хотя бы в течение года. Просто надо настроиться и осознать, что вы это делаете для себя, а не для соседа по лестничной клетке. Безусловно, в первое время потребуются сила воли и здравый смысл. Но такое ритмичное расписание постепенно входит в привычку, становится правилом, образом жизни. А хорошая форма, хорошее здоровье, настроение, подтянутые мышцы, удивление знакомых по поводу вашей внешности добавляют положительных эмоций. Многие из моих пациентов, придерживающихся даже однодневной диеты, говорят, что у них появилось так много положительных эмоций, они стали активнее и ни секунды не пожалели, что заставили себя это сделать.

Что дает голодание для нашего организма, что с ним происходит?

- В наши дни можно аргументированно говорить о пользе голодания для человека, поскольку проведено множество исследований, доказывающих, что даже 1 день голодания может быть весьма полезным для здоровья. Прежде всего происходит оздоровление нашей иммунной системы. Ученые провели исследование, которое показало, что у людей, воздерживающихся от пищи раз в неделю, на 40 % снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А у больных астмой уменьшается количество приступов. По словам экспертов, мягкий стресс, который испытывает организм во время умеренного голодания, положительно сказывается на иммунитете и снижает вероятность возникновения многих нежелательных процессов в нашем организме, в том числе раковых заболеваний.

И кыргызстанцев это касается в первую очередь. Например, одно из самых распространенных заболеваний в нашей стране – желчнокаменная болезнь. По частоте она уступает только болезням сердечно-сосудистой системы и сахарному диабету. Как эта болезнь возникает? В ее основе лежат нарушение обмена холестерина и застой желчи. Это те же проявления атеросклероза, только в желчевыводящей системе. Желчь становится вязкой, густой за счет перенасыщения холестерином. Одним из основных причинных факторов этого является питание. Мы много едим мяса, много жареного, что ухудшает отток желчи. А желчь – это продукт очищения организма, она должна уходить из него. Но, если она густая, то задерживается в организме. Человек начинает набирать вес. Сейчас, кстати, есть научные доказательства, что сгущение желчи влечет за собой и болезни суставов. Но при ритмичном голодании, даже однодневном отток ее улучшается. Значит, наш организм оздоравливается и омоложается. Наш организм – умнейшая система, которая сама регулируется, восстанавливается, приспосабливается.

Мы сейчас и сами ведем научные исследования. И по анализам крови, обследованиям на аппаратах, по пульсовой диагностике видим, что состояние людей, особенно после трех-пятидневных голоданий, значительно улучшается. Даже чисто внешне они меняются в лучшую сторону.

Голодать можно всем?

- При однодневном голодании практически всем, вреда это не принесет. Человек может контролировать свое состояние сам. А при голодании три, пять и даже более дней необходим контроль врача. Например, кыргызстанцев, которые обращаются в нашу клинику "Сеннамед", мы обязательно консультируем, назначаем необходимые анализы перед тем, как они начнут голодать. Кстати, и консультации, и обследования бесплатные. И если нет заболеваний, которые могут обостриться в период многодневного голодания, то начинаем работать совместно уже с пациентом. Как правило, не рекомендуется голодание людям с сахарным диабетом второго типа.

Во время голодания пациенты проходят множество процедур, начиная с лечебной физкультуры с утра под руководством опытного врача. Причем, расписывается даже комплекс упражнений, какое кому делать нельзя или, наоборот, рекомендуется. Затем пациенты идут в соляную шахту, где установлен специальный аппарат – галогенератор, который создает в помещении специфический микроклимат лечебных соляных шахт, оказывающий благотворное влияние на организм человека. Помимо этого подается еще ионизированный воздух. Одна из любимых процедур наших пациентов, так называемая, фитобочка. Сидя в ней, человек интенсивно потеет, и с потом выделяются токсины. В течение дня люди получают несколько процедур. И, конечно, на протяжении всего времени лечения пьют только воду.

Очень важен, повторяю, правильный выход из голодания, тем более длительного, чтобы не навредить здоровью. Например, пятидневное голодание требует два дня выхода из него, при этом надо строго придерживаться всех рекомендаций врача. И результаты такого голодания, как говорится, налицо – стали и здоровее, и помолодели.

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