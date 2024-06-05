В Оше отдел пробации начал использовать электронные браслеты

3 июня в отделе пробации по Ошу в пилотном режиме внедрен электронный надзор.

Об этом сообщили в департаменте пробации.

"Внедрение электронного надзора предусмотрено Законом КР "О пробации" и направлено на повышение эффективности контроля за соблюдением надзорных требований и исполнением пробационных обязанностей, возложенных судом на клиентов пробации, с применением электронно-технических устройств.

Электронный надзор внедрен в пилотном режиме в отделе пробации по Ленинскому району Бишкека, а также в отделе пробации Оша.

В настоящее время электронные браслеты надеты на 17 клиентов отделов пробации, а мобильное приложение установлено на телефонах 15 клиентов", - сообщили в департаменте.

Отмечается, что мобильное приложение устанавливается на телефон клиента и позволяет осуществлять удаленную идентификацию через установленный промежуток времени в рандомном порядке. Мобильное приложение разработано государственным учреждением "Укук" при Генпрокуратуре.

Электронный надзор обеспечивает непрерывный мониторинг перемещений клиента пробации 24 часа в сутки через мониторинговый центр департамента пробации.



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