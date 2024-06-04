Верховный суд отменил решение первой инстанции о признании Муртазалиева депутатом ЖК

Верховный суд отменил решение Административного суда Бишкека, которым обязывал признать Абдурахманхаджи Муртазалиева избранным депутатом по Свердловскому округу.

Муртазалиев в 2022 году принимал участие в выборах депутата по Свердловскому округу и лидировал по итогам голосования. Однако ЦИК отменил его регистрацию из-за возможного подкупа голосов. Депутатом стал Шайлообек Атазов.

В 2024 году Муртазалиев обратился в суд. Административный суд Бишкека, рассмотрев заявление Абдурахманхаджи Муртазалиева, лишил мандата депутата Жогорку Кенеша Атазова. Суд обязал ЦИК признать депутатом от данного округа Муртазалиева. Однако ЦИК порекомендовал президенту назначить досрочные выборы и они назначены на 30 июня.

4 июня Верховный суд пересмотрел решение Административного суда.

Судебная коллегия удовлетворила заявление Муртазалиева в части признания незаконным, недействительным пункта 3 постановления ЦИК о результатах повторных выборов депутата в Свердловском округе. Также отменено решение о признании избранным депутатом Шайлообека Атазова. Остальная часть заявления Муртазалиева оставили без удовлетворения.

ЦИК проводит подготовку к выборам, назначенным на 30 июня. В округе выдвинулось 12 кандидатов, идет процесс проверки соответствия кандидатов установленным законодательством требованиям, отмечает Центризбирком.

АКИpress