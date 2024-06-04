Жогорку Кенеш 5 июня рассмотрит освобождение Зулушева от должности генпрокурора

Депутаты Жогорку Кенеша 5 июня соберутся на заседание.

Проект повестки дня (возможны изменения):

1. Об утверждении календарного плана работы Жогорку Кенеша на июнь 2024 года

2. О даче согласия на освобождение от должности генерального прокурора К.Зулушева

3. О проекте закона «О ратификации Кредитного соглашения (Обычные операции [Льготные]) между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития по проекту «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» и Грантового соглашения (Специальные операции) между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития по проекту «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве», подписанных 13 декабря 2023 года в городе Бишкек» (вносится на третье чтение) (инициатор – председатель Кабинета министров, вх. № 6-2551/24, от 12.03.2024)

4. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам преступлений в сфере таможенного дела» (вносится на третье чтение) (инициатор – председатель Кабинета министров, вх. № 6-899/24 от 27.01.2024)

5. О проекте закона «О внесении изменений в закон «Об актах гражданского состояния» (вносится на третье чтение) (инициатор – председатель Кабинета министров, вх. № 6-861/24 от 26.01.24)

6. О проекте закона «О внесении изменений в закон «Об индивидуальном жилищном строительстве» (вносится на второе чтение) (инициаторы – депутаты Кадырбеков Н.К., Мамасадыков З.Д., вх. № 6-15936/23 от 14.12.2023)

7. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Уголовный кодекс, Закон «О введении в действие Уголовного кодекса, Кодекса о проступках, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, закона «Об основах амнистии и порядке ее применения»)» (вносится на второе чтение) (инициатор – председатель Кабинета министров, вх. № 6-1794/24 от 19.02.2024)

8. О проекте закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс» (вносится на первое чтение) (инициатор – депутат Самаков К.К., вх. № 6-2859/24 от 25.03.2024)

9. О проекте закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, подписанного 25 декабря 2023 года в городе Санкт-Петербург» (вносится на первое чтение) (инициатор – председатель Кабинета министров, вх. № 6-4309/24, от 08.05.2024)

10. О проекте закона «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (проект «Качество и инновации в высшем образовании»), подписанного 6 марта 2024 года в городе Бишкек» (вносится на первое чтение) (инициатор – председатель Кабинета министров, вх. № 6-4556/24, от 14.05.2024)

11. О проекте закона «О ратификации Соглашения о финансировании (Программа RESILAND CA+: Проект устойчивого восстановления ландшафтов в КР) между КР и Международной ассоциацией развития, Соглашения о Гранте Многостороннего донорского целевого фонда Глобального партнерства для устойчивых и жизнестойких ландшафтов (Программа RESILAND CA+: Проект устойчивого восстановления ландшафтов в КР) между КР и Международным банком реконструкции и развития/Международной ассоциацией развития и Соглашения о Гранте Единого донорского целевого фонда Фонда партнерства Кореи и Всемирного банка (Программа RESILAND CA+: Проект устойчивого восстановления ландшафтов в КР) между КР и Международным банком реконструкции и развития/Международной ассоциацией развития, подписанных 2 апреля 2024 года в г. Бишкек» (вносится на первое чтение) (инициатор – председатель Кабинета министров, вх. № 6-4803/24, от 20.05.2024)

12. О проекте закона «О ратификации Кредитного соглашения (Реабилитация систем водоснабжения в городе Базар-Коргон) между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития, подписанного 28 ноября 2023 года в городе Лондон, и Грантового соглашения (Реабилитация систем водоснабжения в городе Базар-Коргон) между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития относительно инвестиционного гранта из Специального фонда акционеров Европейского банка реконструкции и развития, подписанного 28 ноября 2023 года в городе Лондон» (вносится на первое чтение) (инициатор – председатель Кабинета министров, вх. № 6-4511/24, от 13.05.2024)

13. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в законы «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», «О Парке высоких технологий») (вносится на первое чтение) (инициатор – председатель Кабинета министров, вх. № 6-4106/24 от 30.04.2024)

14. Об итогах работы временной депутатской комиссии по изучению проблем детей с аутизмом, синдромом Дауна и детским церебральным параличом и соблюдению их прав, предусмотренных законодательством в этой области

Бишкек (АКИpress)