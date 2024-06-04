В кабмине КР заявили о сокращении числа трудовых мигрантов почти на 300 тысяч человек

Бишкек, "Саясат.kg". О сокращении числа кыргызстанцев, находящихся в миграции, ранее сообщали в Министерстве иностранных дел КР.

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов сообщил, что Кыргызстан сумел почти на 300 тысяч человек сократить число своих внешних трудовых мигрантов.

Об этом он сказал в Женеве на встрече с гендиректором Международной организации труда (МОТ) Жильбером Унгбо, передает пресс-служба кабмина КР.

Байсалов также сказал, что для этих мигрантов созданы рабочие места внутри страны, а также что «Кыргызстан сегодня становится привлекательной дестинацией для международных трудовых мигрантов».

На встрече с Жильбером Унгбо замглавы кабмина КР также рассказал про социально-экономический прогресс, достигнутый в Кыргызстане в постковидный период, отметив повышение темпов роста экономики, увеличение спроса на рабочую силу и рост зарплат. По словам Байсалова, кабмин КР уделяет особое внимание защите прав иммигрантов, на фоне того, что Кыргызстан становится популярным направлением для трудовой миграции из Южной Азии.

О сокращении числа кыргызстанцев, находящихся в миграции, ранее сообщали в Министерстве иностранных дел КР. В апреле МИД сообщал, что численность кыргызстанцев, находящихся за рубежом, в первом квартале 2024 года составила 655,5 тысяч человек. В 2022 году за границей находились около 837 тысяч. Также, по официальным данным, за полтора года число соотечественников, находящихся за границей, уменьшилось почти на 200 тысяч.

Известно, что наибольшее количество кыргызстанцев в миграции находятся в России, Казахстане, Турции, США и в Южной Корее.