Выявлены грубые нарушения в деятельности Баткенского государственного университета

Бишкек, "Саясат.kg". Установлено, что определенная часть студентов в период обучения и сдачи экзаменов находилась за пределами Кыргызской Республики...

ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках проводимых мероприятий по демонтажу коррупции в государственных учебных заведениях, выявлены грубые нарушения в деятельности отделения среднего профессионального образования Сулюктинского гуманитарно-экономического института Баткенского государственного университета (далее - СПО СГЭИ БатГУ).

Так, изучение журналов посещений студентов и результатов зачетно-экзаменационных ведомостей показало, что несмотря на продолжительное отсутствие студентов на занятиях, в т.ч. зачетах и экзаменах, ответственные должностные лица института в сговоре со студентами скрывали данный факт и без участия студентов давали разрешение на их дальнейшее обучение. Установлено, что определенная часть студентов в период обучения и сдачи экзаменов находилась за пределами Кыргызской Республики, или же проживала на территории других регионов страны.

В целях объективной и полной проверки деятельности института в Министерстве образования и науки КР была создана специальная комиссия, которая помимо выявленных фактов установила ряд других грубых нарушений, в т.ч. финансовых.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по определению ответственности всех должностных лиц СПО СГЭИ БатГУ.