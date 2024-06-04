Завтра в центральной части Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 5 июня, в центральной части Бишкека не будет холодной воды.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонтные работы на городских водопроводных сетях.

Подача питьевой воды будет прекращена с 9.00 до 18.00 в районе, ограниченном улицами Байтика Баатыра, Элебаева, Кулатова, Толстого, Жукеева-Пудовкина (ниже улицы Горького), Матросова, Ибраимова и переулком Геологическим.

Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.



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