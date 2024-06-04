Завод «Джунда» оштрафовали за выбросы в атмосферу на 28 тысяч сомов

Нефтеперерабатывающий завод «Джунда» оштрафовали за выбросы в атмосферу.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

По ее данным, инспекторы Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора с 28 по 30 мая провели внеплановую проверку природоохранной деятельности ОсОО «Чайна Петроль компани Джунда», расположенного в восточной промзоне Кара-Балты. Основанием послужило заявление жителя села Ново-Николаевка.

В ведомстве отметили, что нефтеперерабатывающий завод с 25 мая в тестовом режиме приостановлен, требуются замена теплообменника, установка изомерации и катализаторного крекинга, а также задвижек.

«В ходе проверки выявлены факты залпового выброса загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения, котлоагрегата на складе для приема и отпуска нефтепродуктов. По результатам составлен протокол о правонарушении. Согласно статье 230 Кодекса о правонарушениях, вынесено постановление о наложении взыскания на сумму 28 тысяч сомов, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — добавили в Минприроды.



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