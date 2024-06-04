Корпоративные накопительные пенсионные фонды предлагает создать Минэкономики

Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Министерство экономики и коммерции предлагает создавать корпоративные накопительные пенсионные фонды. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, цели проекта — стимулирование развития корпоративных накопительных пенсионных фондов, достижение их устойчивого и эффективного функционирования.

В Минэкономе считают, что это будет способствовать решению некоторых проблем пенсионной системы как части небанковского финансового рынка, увеличению доходности пенсионного обеспечения путем инвестирования привлеченных финансовых ресурсов, а также предоставлению налоговых преференций. И напомнили, что с 2010 года в процессе реформ пенсионная система изменена с солидарной на смешанную, сочетающую распределительный и накопительный принципы.

Государство предоставило населению часть полномочий по формированию своей будущей трудовой пенсии путем управления ее накопительной частью.

Накопительные пенсионные фонды создаются для того, чтобы в будущем средства, которые поступают на счета застрахованных лиц, приносили инвестиционный доход и увеличивали размер их пенсии.

«Значительным преимуществом накопительного компонента перед солидарным являются то, что вкладчик может сам контролировать и устанавливать размер будущей пенсии, возможность его изъятия в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызстана, а также право наследования средств пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного лица», — говорится в справке.

В настоящее время застрахованные лица, формирующие или сформировавшие пенсионные накопления, могут самостоятельно выбрать, кому их доверить: накопительному пенсионному фонду или управляющей компании, или оставить накопления в управлении Социального фонда.

В настоящее время на рынке действуют два накопительных пенсионных фонда:

«Кыргызстан», работает с 1995-го;

«Дордой Гарант», работает с декабря 2019 года.

Опыт работы накопительных пенсионных фондов показал ряд «узких мест» в действующей добровольной накопительной пенсионной системе, основными из которых являются:

- незаинтересованность граждан и работодателей в управлении пенсионными ресурсами и их накапливании;

- недостаточность пенсионных накоплений для достойного уровня пенсионных выплат в старости;

- недостаточный охват населения услугами накопительных пенсионных фондов;

- отсутствие стимула к развитию добровольного формирования пенсионных накоплений;

- отсутствие сотрудничества между работодателями и накопительными пенсионными фондами.

По мнению ведомства, текущее состояние пенсионной системы актуализирует задачу по развитию дополнительных пенсионных накоплений граждан.

Одним из вариантов формирования таких накоплений может стать развитие корпоративных пенсионных программ как часть негосударственного пенсионного обеспечения.

В республике в настоящее время доходы основной части работающего населения не позволяют использовать индивидуальные программы добровольного пенсионного страхования и дополнительно получить прибавку к пенсии, но это возможно в рамках корпоративной пенсионной программы.

Корпоративный накопительный пенсионный фонд является дополнительной формой пенсионного обеспечения, которая создается на добровольной основе юридическим лицом (работодателем) для улучшения пенсионного обеспечения своих сотрудников.

«Обладая рыночными свойствами капитала, накопленные пенсионные активы и их эффективное использование послужат толчком к развитию финансового рынка, поспособствуют росту сбережений населения и экономическому росту инвестиций за счет пенсионных активов. Развитие накопительных пенсионных фондов будет способствовать повышению эффективности функционирования всех элементов распределительно-накопительной пенсионной системы, решению проблем пенсионной системы страны в целом», — подчеркивают в Минэкономики.

Основной целью корпоративного накопительного пенсионного фонда является повышение уровня благосостояния граждан пенсионного возраста посредством формирования дополнительных выплат к основной пенсии.

Основными задачами корпоративного пенсионного накопительного фонда являются:

- повышение привлекательности работы и мотивации для профессиональных кадров, формирование системы личных пенсионных накоплений работников;

- участие в обязательном пенсионном страховании и корпоративном пенсионном обеспечении;

- обеспечение финансовой устойчивости и развитие фонда.

Проект закона определяет порядок создания, организации, принципы функционирования, а также правила деятельности корпоративного накопительного пенсионного фонда в Кыргызской Республике. Он предусматривает, что участие в корпоративных накопительных пенсионных фондах будет добровольным для работодателей и их сотрудников. Работодатели смогут создавать фонды для своих сотрудников, и работники смогут добровольно вносить свои пенсионные взносы в корпоративный фонд, получая взамен право на пенсионные выплаты в будущем.

Также в рамках реализации стратегии устойчивой пенсионной системы «Келечек булагы», повышения привлекательности накопительного компонента пенсионной системы и развития добровольной накопительной системы проектом закона предусмотрен налоговый стимул по негосударственному пенсионному обеспечению.

«Налоговые льготы для накопительных пенсионных фондов играют значительную роль в стимулировании граждан к формированию пенсионного капитала и обеспечению финансовой устойчивости на пенсии. Во многих государствах существуют различные налоговые льготы, направленные на поощрение инвестирования в накопительные пенсионные фонды. Одним из основных преимуществ таких фондов является возможность получения налоговых вычетов при их формировании. Граждане могут вычитать суммы, внесенные ими в накопительный пенсионный фонд, из налоговой базы, что позволяет им снижать размер налоговых платежей в текущем периоде», — говорится в справке-обосновании.



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