Задержан гражданин КР, разыскиваемый за совершение преступлений террористической и сепаратистской направленности

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, имеющих отношение к террористической деятельности.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин КР «А.И.И.», 1984 г.р., разыскиваемый за совершение преступлений террористической и сепаратистской направленности.

«А.И.И.» и его подельники из числа жителей Ошской области после событий 2010 года, намеревались совершить террористические акции на территории КР, для чего приобрели огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

После обнаружения схрона оружия и взрывчатых веществ в 2011 году двое подельников «А.И.И.» были задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы, четверым участникам преступной группировки в т.ч. задержанному удалось скрыться.

В последующем были получены данные о том, что двоим лицам удалось перебраться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне МТО, где они были ликвидированы в ходе боестолкновений.

ГКНБ КР продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, имеющих отношение к террористической деятельности.