Нет средств. Журнал «Литературный Кыргызстан» больше не будут печатать

По словам авторов, известным писателям предлагали возглавить журнал «Литературный Кыргызстан», но они отказались.

На заседании редколлегии журнала главный редактор Александр Иванов и его заместитель Светлана Суслова сделали заявление о прекращении деятельности ОсОО «Литературный Кыргызстан», единственными учредителями которого они являются с 1996 года. Об этом сообщается на странице издания в Facebook.

«Среди причин такого решения названы: ослабевший приток молодых и свежих творческих сил в литературную жизнь, иссякающий интерес читателей к печатному слову журнала, хроническая убыточность ОсОО и ухудшившееся здоровье самих учредителей», — отмечается в сообщении.

По словам авторов, известным писателям предлагали возглавить журнал «Литературный Кыргызстан», но они отказались.

Александр Иванов и Светлана Суслова выразили признательность членам редколлегии за многолетнюю совместную работу и отметили, что огромной благодарности также заслуживают активные авторы и верные читатели журнала.

«В советское время журнал находился на дотации государства и являлся органом Союза писателей и ЦК комсомола республики. После упразднения всех дотаций мы взяли эту ношу на себя. А сегодня идет речь только о прекращении выпуска печатной продукции нашего ОсОО, а не о существовании журнала в целом», — написали авторы.

Членам редколлегии предложили обсудить вопрос о создании электронной версии журнала «Литературный Кыргызстан».

«Литературный Кыргызстан» — литературно-художественный и общественно-политический журнал, с 1955 года издающийся в Бишкеке на русском языке.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295650/