В Кыргызстане стартовал второй этап электронной записи в школу

Сегодня, 3 июня, в Кыргызстане стартовал второй этап электронной записи в школу.

Запись детей проводится независимо от места проживания в школы, где есть свободные места.

Родители или законные представители регистрируют ребенка в возрасте шести-семи лет в первый класс на платформе mektep.edu.gov.kg в онлайн-режиме.

С вопросами об электронной записи можно обращаться с 8 апреля в call-центр по номеру 110 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00.

Добавим, что на первом этапе в школы записали более 70 тысяч детей.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295654/