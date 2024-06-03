Президент начал рассматривать кандидатов на должность генерального прокурора

Он пояснил, что кандидатуры рассматривают из числа работников системы прокуратуры.

Президент Садыр Жапаров рассматривает кандидатуры на должность главы Генеральной прокуратуры КР. Об этом Kaktus.media сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алогозов.

Он пояснил, что кандидатуры рассматривают из числа работников системы прокуратуры.

"Далее дело за Жогорку Кенешем", - отметил он.

Напомним, Курманкул Зулушев объявил о своей отставке 3 июня. Она был назначен генпрокурором 21 октября 2020 года.

24 апреля текущего года президент Садыр Жапаров объявил выговор Зулушеву за ненадлежащий контроль своих подчиненных.

О причинах отставки Зулушева пока не сообщается.

Согласно статье 11 Конституционного закона "Об органах прокуратуры", генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом. Статья 70 Конституции гласит, что президент освобождает от должности генерального прокурора с согласия не менее половины от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Согласно статье 80 Конституции КР, парламент не менее чем половиной голосов от общего числа депутатов дает согласие на назначение генпрокурора по представлению президента.



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