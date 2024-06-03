А вам дали горячую воду? В "Бишкектеплосеть" поступают жалобы на ее отсутствие

1 июня в Бишкеке возобновили подачу горячей воды.

Ее не было с 22 апреля из-за продолжительного ремонта коммунальных сетей.

Однако от бишкекчан поступают жалобы на отсутствие горячей воды, слабый напор или низкую температуру.

Так, жители микрорайона "Тунгуч", 5-го микрорайона и еще нескольких жалуются на полное отсутствие горячего водоснабжения.

В "Юге-2", районе ТЭЦ и других частях столицы жалуются на температуру воды.

В ОАО "Бишкектеплосеть" признали, что есть проблемы с поступлением горячей воды в дома горожан. В компании это связали с тем, что не все пользователи отключили свои водонагреватели.

"Это непростой процесс и состоит из нескольких этапов. Сначала надо открыть задвижки в смотровых камерах. От насосных станций надо распределить воду в дома. Одновременно открыть все не удается, это происходит по участкам. Также надо провести отладочные и регулировочные работы. После подачи воды надо закрыть краны на водонагревателях", - рассказали в компании.

По данным "Бишкектеплосети", на сегодняшний день подключены 99% абонентов. Работы продолжаются, пока не подключены дома, где сотрудники предприятия не имеют доступ в подвалы, к тепловым пунктам.

Компания также назвала адреса домов, где специалистам требуется доступ для подключения:

- пр. Ч. Айтматова, 18;

- ул. Шабдана Баатыра, 51;

- ул. Московская, 159, 56;

- ул. Рыскулова, 95а;

- ул. Боконбаева, 180;

- ул. Токтогула, 170а, 167, 232, 126, 230;

- ул. Уметалиева, 105/1;

- ул. Киевская, 168;

- ул. Тыныстанова, 209, 189а;

- пр. Эркиндик, 64б;

- ул. Турусбекова, 47;

- пр. Манаса, 64/1, 51.

Также сотрудники филиала "Бишкектеплосети" разъясняют домкомам и жильцам, как правильно отключать водонагреватели.

При возникновении аварийных ситуаций и вопросов просят обращаться по телефонам:

- центр поддержки потребителей - 0312 61 11 69, 1980, 0557 61 11 66, 0777 61 11 66, 0701 61 11 66;

диспетчерская служба - 0312 56 85 58;

- дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района - 0312 36 57 19, 0312 30 07 67;

- дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района - 0312 51 06 22, 0312 21 74 06.



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