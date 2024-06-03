Глава кабмина КР с рабочим визитом посетит Беларусь – программа

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров 3-4 июня текущего года с рабочим визитом посетит Беларусь.

В рамках рабочего визита глава кабмина примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Кроме того, запланировано участие в пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза», посещение международной специализированной выставки «Белагро-2024».

Отметим, на очередном заседании ЕМПС будет рассмотрено более 10 вопросов, в том числе содействие Евразийского банка развития расширению торгово-экономических связей между государствами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности, годовой отчет Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2023 год.

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