В Алматы прошло заседание Совмина государств - членов ОДКБ

В Алмате состоялось заседание Совета министров обороны государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В работе заседания Совета министров обороны приняла участия официальная делегация Министерства обороны КР во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым

Заседанию Совета предшествовала церемония возложения венка к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, посещения Военно-исторического музея Вооруженных Сил Республики Казахстан.

В ходе заседания главы оборонных ведомств государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности осуществили обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности на пространстве Организации.

Согласно повестки дня министрами обороны подписаны ряд важных документов по совершенствованию Системы коллективной безопасности, в том числе в области оснащения Коллективных сил быстрого развертывания Центрального региона быстрого развертывания современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

По линии взаимодействия в рамках организации утверждены методические рекомендации по подготовке и проведению учений с миротворческими контингентами ОДКБ.

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