За два дня водителей общественного транспорта оштрафовали на 831 тыс. сомов. Итоги рейда

В ходе операции "Общественный транспорт" было составлено 359 протоколов.

На территории Кыргызстана проходят масштабные рейды по проверке общественного транспорта. За два дня сотрудники ГУОБДД выписали штрафов на общую сумму 831 тыс. сомов.

Как сообщили в пресс-службе управления, целью рейдов является укрепление транспортной дисциплины, предотвращение нарушений и дорожно-транспортных происшествий при перевозке пассажиров. В ходе операции "Общественный транспорт" было составлено 359 протоколов.

Среди выявленных нарушений:

- технические неисправности обнаружены у 16 водителей;

- 40 водителей не прошли технический осмотр перед выходом на маршрут;

- шесть механиков фирм выпустили на маршрут транспортные средства с техническими неисправностями;

- 53 водителя вышли на маршрут без лицензии;

- 187 водителей высаживали и подбирали пассажиров в неположенных местах;

- 11 водителей незаконно установили дополнительное оборудование;

- 12 водителей перевозили лишних пассажиров на международных рейсах.

Сотрудники ГУОБДД продолжают проведение рейдовых мероприятий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров.

Рейд продолжается, и сотрудники ГУОБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила и заботиться о безопасности пассажиров.



URL: https://kaktus.media/502510