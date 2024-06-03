В Чуйской области телефонист умер от удара током на столбе

Мужчина, которого ударило током на столбе в селе Дон-Арык, не является электриком.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Известно, что 31 мая в 15:12 местные жители позвонили на Чуйское предприятие электрических сетей и сообщили, что на деревянном столбе связи повис человек. Оперативная группа РЭС моментально прибыла на место происшествия и спустила пострадавшего на землю.

"Им оказался Ш. К., 1966 года рождения, телефонист АТС. Сотрудник связи получил удар током, когда поднимался на столб, чтобы протянуть телефонную линию. Ш. К. не соблюдал никаких правил безопасности и не сообщил об этом на ЧуПЭС. Если бы РЭС был проинформирован, электроэнергию отключили бы в целях безопасности", - утверждают в Минэнерго.

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