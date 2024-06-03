Уникальный форум-театр поднимает гендерные проблемы и повышает осведомленность о них

Бишкек, "Саясат.kg". Участникам предлагается стать частью спектакля, предлагая свои варианты решения возникших проблем.

Благодаря уникальному театральному эксперименту студенты, преподаватели и руководители нескольких университетов Бишкека, а также представители государственных органов, гражданского общества и региональных НПО повысили свою подготовленность к решению гендерных вопросов.

31 мая 30 участников посетили «Театр Угнетенных» - мероприятие, направленное на повышение осведомленности о гендерных проблемах, таких как домашнее насилие и домогательства, а также на расширение возможностей и обучение участников мероприятия способам продвижения прав женщин. В ходе интерактивного представления в формате форум-театра профессиональные актеры и режиссер театра разыгрывают различные случаи из реальной жизни, отражающие актуальные гендерные проблемы в обществе. Участникам предлагается стать частью спектакля, предлагая свои варианты решения возникших проблем.

Проект реализуется командой волонтеров Молодежного совета C5+1 в Алматы, Казахстан, а также в Бишкеке, Кара-Балте, Токмоке и Сокулуке, Кыргызская Республика, с апреля по июнь 2024 года.

Программа Молодёжного совета C5+1 работает с 2016 года, объединяя студентов из Казахстана, Таджикистана, Кыргызской Республики, Узбекистана, Туркменистана и Афганистана для развития региональной сети граждански активных молодёжных лидеров по всей Центральной Азии, владеющих английским языком, которые работают над продвижением задач C5+1. Программу администрирует Американский университет в Центральной Азии по гранту посольства США в Кыргызской Республике. Члены и выпускники Молодежного совета C5+1 каждый год реализуют до восьми молодежных проектов, которые соответствуют повестке дня платформы C5+1: мир и безопасность, экономический рост, энергетика и окружающая среда, а также связи между людьми. В настоящее время система Молодежных советов C5+1 включает 57 членов и 157 выпускников из стран Центральной Азии и Афганистана.