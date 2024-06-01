ГКНБ: Задержан специалист ТЭЦ г.Бишкек С.Э.С.

Бишкек, "Саясат.kg". По результатам проведения специальных следственно-оперативных мероприятий ранее полученные данные нашли свое подтверждение.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в энергетической сфере угрожающей энергетической безопастности страны, в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением с поличным при получении взятки в размере 3 тыс. 200 долларов США задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР специалист ТЭЦ г.Бишкек «С.Э.С.».

Из материалов дела следует, что ответственный специалист аккредитованной химической лаборатории организовала коррупционную схему, выраженную в изготовлении и фальсификации заключений протокольных испытаний твердоготоплива за денежные вознаграждения.

По результатам проведения специальных следственно-оперативных мероприятий ранее полученные данные нашли свое подтверждение. В данном контексте, 27 мая 2024 года при вымогательстве и получении взятки в размере 3 тыс. 200 долларов США от частного предпринимателя была задержана «С.Э.С.».