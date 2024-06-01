Возле Ошского рынка девушка избила мужчину камнем. Инцидент начался в столовой

На видео девушка догоняет троих мужчин, а после наносит удар одному из них.

В соцсетях кыргызстанского сегмента распространилось видео, на котором молодая девушка избивает мужчину куском камня. Судя по фону, инцидент произошел возле Ошского рынка в Бишкеке.

На видео девушка догоняет троих мужчин, а после наносит удар одному из них. От полученного удара мужчина падает, а девушка делает еще пару ударов.

В пресс-службе УВД Ленинского района подтвердили редакции Kaktus.media информацию об инциденте. По утверждению управления, случай произошел 31 мая на пересечении проспекта Чуй и улицы Кулиева. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района, и начата доследственная проверка.

"В ходе предварительной проверки А. И., 1983 года рождения, пояснила, что со своей дочерью Н. А., 2008 года рождения, работает в столовой на улице Кулиева. В указанный день, примерно в 15:00, в столовую зашли трое мужчин в нетрезвом состоянии. А. И. и Н. А. попросили их выйти. Двое вышли, а третий отказался. Когда они стали его выпроваживать из столовой, он ударил Н. А. по лицу, после чего она вышла следом за ним и ударила его по лицу куском затвердевшего бетона.

В результате в приемное отделение одной из больниц с диагнозом "ушиб, кровоподтек, ссадины мягких тканей лица, алкогольное опьянение, синдром алкогольной зависимости" доставлен М. А., 1969 года рождения. Он отказался от дачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы, так как претензий ни к кому не имел", - пояснили в милиции.



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