Судебными органами принят ряд решений по ранее проведенным ГКНБ мероприятиям по пресечению контрабанды

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц.

ГКНБ КР продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по борьбе с контрабандной деятельностью на территории Баткенской области.

Так, в мае месяце 2024 года сотрудниками ГКНБ совместно с военнослужащими ПС ГКНБ КР на территории с.Достук Жаны-Жерского а/а Лейлекского района выевлена и пресечена контрабандная деятельность гражданина КР «Т.У.», 1995 г.р., который на своей автомашине марки «Мерседес Бенц Спринтер» планировал незаконно перенаправить на территорию РТ мобильные телефоны (более 1300 шт.) оценочной стоимостью около 21 млн. сомов. ГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц.

Также судебными органами принят ряд решений по ранее проведенным ГКНБ мероприятиям по пресечению контрабанды. В частности:

- Лейлекский районный суд Баткенской области, рассмотрев уголовное дело в отношении гражданина КР «М.Т.Р.», который незаконным путем пытался перенаправить контрабандный груз (сладости общей стоимостью 870 тыс. сомов) в сторону РТ, конфисковал в доход государства задержанный груз и автотранспортное средство марки «Хюндай-Портер» (стоимость около 700 тыс. сомов), дополнительно наложив штраф обвиняемому в размере 100 тыс. сомов в пользу государства за незаконную контрабандную деятельность. Всего государству возмещено 1 млн 670 тыс. сомов;

- по решению Лейлекского райсуда Баткенской области гражданин КР «Ю.Н.Ш.», который незаконным контрабандным путем пытался перегнать автотранспортное средство марки «Lexus RX 300», 2000 года выпуска из РТ на территорию КР, признан виновным и на основании п.4 ст.80 УК КР будет находиться на пробации в течение 1 года. Задержанное АТС марки «Lexus RX 300» конфисковано в доход государства;

- задержанный в ходе проведенных мероприятий по борьбе с контрабандой грузовой автомобиль марки «Хундай Портер» (оценен на сумму около 850 тыс. сом) постановлением Баткенского областного суда конфискован в пользу государства, а контрабандный груз в виде лошади подлежит уничтожению. Кроме того, в отношении виновных лиц наложен административный штраф в размере 60 тыс. сомов за нарушение таможенного законодательства.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за осуществление контрабандной деятельности через государственную границу с сопредельными государствами.