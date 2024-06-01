Президент прокомментировал расследование OCCRP, Temirov Live и "Клооп"

"Поэтому мы просим вышеупомянутые компании строить. Еще раз повторяю, просим".

В Кыргызстане некоторые СМИ на днях разместили публикации, где речь шла о строительстве социальных объектов, отмечая, что якобы близкие к властям люди вмешиваются в строительные проекты в стране. Президент КР Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" подробно рассказал о строящихся объектах. Глава государства подчеркнул, что строительство начнется по всей стране через программу Государственной ипотечной компании и призвал к сотрудничеству строительные компании.

Недавно OCCRP, Temirov Live и "Клооп" опубликовали совместное расследование. Вы, вероятно, в курсе этого. В расследовании говорится, что друзья вашего сына и знакомые управляющего делами участвовали в крупных строительных проектах. Другими словами, озвучены обвинения, что "близкие к власти компании осуществляют крупные строительные проекты". В целом, на каких условиях строительные компании могут участвовать в проектах, финансируемых государством? Какие требования предъявляются к тем, кто готов строить дома для Государственной ипотечной компании?

- Я дал поручение, чтобы правительственные издания не тратили время на ответы подобным медиа. Впредь не стоит обращать внимание на такие вымышленные ложные расследования. Хочу сказать, чтобы вы тратили своё время на полезные дела.

Хорошо, отвечу в последний раз. Впредь не нужно отвечать на такие бессмысленные обвинения. Не стоит обращать на них внимание.

Крупные строительные проекты открыты для всех желающих. Когда частные компании предложили построить дома в Баткене по цене 5 миллионов 800 тысяч сомов каждый, мы отказались, посчитав эту сумму завышенной.

Компания "Аманат" построила 91 дом по цене 3 миллиона 300 тысяч сом за каждый.

Другие 33 компании в конечном итоге согласились на ту же сумму. Таким образом, более 400 домов в Баткене были построены по цене 3 миллиона 300 тысяч сом каждый. Мы сэкономили значительные средства государства.

Дома, строящиеся для Государственной ипотечной компании, возводит "Кыргызкурулуш сервис". Эта компания на 100% государственная.

Кроме того, есть также объекты, которые строит компания "Аманат строй". В Джалал-Абаде компания ООО "Бест Хаус Гранд" согласилась строить по цене 650 долларов за квадратный метр "под ключ" и ведет строительство. В ближайшее время в Узгене начнутся строительные работы на участке площадью 5 гектаров.

Не помню название строительной компании, но они также согласились строить на таких же условиях и находятся на стадии заключения договора. Другие желающие компании также могут прийти, двери Государственной ипотечной компании открыты. Пусть представители тех СМИ, которые критикуют, тоже приходят. Мы готовы дать им объект для выполнения строительных работ.

Для всех условия одинаковые. Всем компаниям, которые готовы строить "под ключ" по цене 650 долларов за квадратный метр, двери открыты.

Однако компании без соответствующего оборудования не будут приняты. Они должны иметь опыт в строительстве и обладать строительной техникой.

В ближайшее время мы начнем строительство по всей стране через ГИК. Пусть приходят, мы дадим работу всем. Но на такую сумму никто не соглашается. Я встречался с руководителями крупных строительных компаний.

Когда я предложил им помочь в строительстве, они отказались, сказав: "Мы не можем строить квартиры за эту сумму, у нас не будет прибыли. Кроме того, если до завершения объекта подорожают строительные материалы, мы вообще можем обанкротиться".

Поэтому мы просим вышеупомянутые компании строить. Еще раз повторяю, просим. Они строят "под ключ" за 650 долларов и передают объект ГИКу, который добавляет свою наценку и предоставляет жилье людям в ипотеку на 20-25 лет.

Требования к строителям жесткие. Если они планируют строить кое-как, экономя на всем, то это не сработает.

Строительство будет контролироваться от начала и до конца. После завершения будет создана комиссия, которая проведет проверку, и только тогда объект будет передан людям.

Запрещается строить панельные дома. Должен быть железобетонный каркас. Для нас очень важна сейсмическая устойчивость.

Компании, желающие участвовать в строительстве, могут приходить. Особенно я приглашаю компании этих лживых критиков. Приходите, покажите себя. Посмотрим, сможете ли вы сделать что-то руками так же умело, как у вас подвешен язык? Кто знает? Они не способны ни на что. Таких в жизни мы видели немало.

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