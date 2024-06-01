Пресечен факт незаконного ввоза товарно-материальных ценностей из стран участников ЕАЭС

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время по данному факту начаты соответствующие следственно-оперативные мероприятия...

ГКНБ КР совместно с ПС при ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению экономической безопастности страны на территории Таласской области выявлена и пресечена попытка незаконного ввоза товарно-материальных ценностей из стран участников ЕАЭС на территорию Кыргызской Республики без уплаты обязательных налоговых отчислений.

В частности, 31 мая 2024 года задержаны грузовые автомашины марки «Mercedes-Benz Atego» под управлением А.К.А, С.к.Ж., С.К.А. на КПП «Чон-Капка-автодорожный». В ходе досмотра, внутри автотранспортных средств обнаружен крупный объем текстильной продукции и других товаро-материальных ценностей на сумму более 20 млн. сомов без соответствующих документов.

В настоящее время по данному факту начаты соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление соучастников данного противоправного деяния и определения суммы ущерба в виде не уплаты обязательных налоговых и других отчислений.