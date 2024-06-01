Скоро граждане смогут онлайн обменять паспорт, получить свидетельство о рождении и другие документы, - Минцифры

Минцифры работает над тем, чтобы перевести все госуслуги на онлайн формат, сообщил директор Департамента регистрации населения Арсен Минбаев.

«Если говорить о регистрации, то гражданин через систему «Түндүк» пишет заявление и направляет владельцу имущества. В ответ владелец имущества также через приложение заходит и подтверждает запись. Запись далее поступает сотруднику нашего отдела, он подтверждает и запись осуществляется. Простыми словами, граждане, не выходя из дома, могут обратиться по изменению места жительства. Данная услуга в скором времени будет внедрена», - рассказал он.

Минбаев отметил, что в «Түндүке» у некоторых граждан отсутствуют записи. К примеру, нет свидетельства о рождении детей и другие. «Мы дополнительно внедряем услугу «Оцифруй себя». Также внедряем услугу получения свидетельства о рождении. Заявление подается онлайн и мы привезем вам документ домой», - пояснил он.

По словам директора департамента, главным шагом станет переход на онлайн обмен паспорта. Это снизит очереди в ЦОНах.

Бишкек (АКИpress)