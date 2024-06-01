На территории Сузакского района пресечена деятельность активных членов РЭО «Хизб ут Тахрир аль Ислами»

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные лица водворены в следственный изолятор ГКНБ КР.

31 мая 2024 года ГКНБ КР были задержаны 6 активных приверженцев запрещенного в Кыргызской Республике религиозно-экстремистской организации «Хизб ут Тахрир аль Ислами» (ХТИ). Указанные лица активно пропагандировали экстремистскую идеологию на территории с.Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области.

В результате проведенных обысков изъято большое количество экстремистской литературы, листовки, мобильные телефоны и электронные носители, с материалами экстремистского характера.

Указанные лица, в целях вовлечения в ряды РЭО «ХТИ» новых адептов на систематической основе занимались пропагандой экстремисткой идеологии среди местного населения.

Задержанные лица водворены в следственный изолятор ГКНБ КР, ведутся оперативно-следственные действия по установлению их дополнительных преступных связей.

ГКНБ КР предупреждает граждан о предусмотренной уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенных в КР экстремистских и террористических организаций.