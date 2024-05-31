ГКНБ: Предотвращён теракт за рубежом и пресечена деятельность сторонников МТО

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР в ходе проводимых контртеррористических мероприятий во взаимодействии с иностранными партнерами пресечена попытка организации членами МТО на территории одной из стран Европы террористического акта, где одним из потенциальных исполнителей был скрывающийся за рубежом гражданин КР «И. А.».

В результате чего, в рамках возбужденного уголовного дела по ст.256 ч.1. УК КР («Участие гр. КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта») указанный член МТО задержан, доставлен в КР и водворён в СИЗО ГКНБ КР.

В отношении его связей, 29 мая с.г. в г.Токмок Чуйской области проведены обыски по 17 адресам, в результате которых обнаружены и изъяты экстремистская литература с атрибутикой МТО «Исламское государство», электронные носители информации, наркотические вещества и боеприпасы, а также 28 майнинговых оборудований, по которым назначены соответствующие судебные экспертизы.

По факту обнаружения наркотического средства, в рамках отдельно выделенных материалов по ст. 283 ч.1. УК КР («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта») задержан – «М.М.Д.», 1971 г.р., водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.