ГКНБ: По факту незаконного присвоения денежных средств со стороны должностных лиц Департамента физической культуры и спорта

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного ст.210 ч.4 п.2. УК КР, по факту незаконного присвоения денежных средств в особо крупном размере, задержаны Директор Дирекции по национальным видам спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР (МКИСиМП КР) – «Э.У.Т.», главный бухгалтер Дирекции – «К.Р.К.» и начальник финансового отдела Департамента физической культуры и спорта при МКИСиМП КР – «А.Р.Д.».

Установлено, что вышеуказанные лица, злоупотребляя должностными полномочиями, в сговоре с ответственными лицами курируемых федераций (тренера и методисты федераций «Көк-Бөрү», «Кыргыз улуттук классикалык күрөш», «Алыш бел боо күрөш», «Салбуурун», «Кулатуу», «Ат оюндары» и др.) внесли заведомо ложные сведения в отчетные ведомости при организации учебно-тренировочных сборов, суточного питания, выдачи единовременных выплат и призового фонда, предназначенных для оплаты расходов участников Четвертых Всемирных игр кочевников при посещении Турции в 2022 году.

В настоящее время в рамках следственно-оперативных мероприятий с участием задержанных проводятся соответствующие следственные действия, устанавливается возможная причастность других должностных к указанной коррупционной схеме.