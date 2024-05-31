После случившегося со школьниками в Сузаке я ждала, что правительство накажет двух министров, - депутат

Депутат спросила у замглавы МВД Октября Урмамбетова о количестве инспекторов по делам несовершеннолетних.

«После случившегося со школьниками в Сузаке я ждала, что на уровне правительства будут наказаны два министра», - сказала депутат Камила Талиева («Ата-Журт Кыргызстан») 30 мая на заседании Жогорку Кенеша.

«Я послушала информацию МВД и Минобразования. Это просто сухие отчеты. А ведь причиной случившегося в Сузаке является проявленная халатность к работе», - отметила она.

Депутат спросила у замглавы МВД Октября Урмамбетова о количестве инспекторов по делам несовершеннолетних.

Он сообщил, что работают 194 инспектора.

«Вы не знаете свою работу. Спрашиваете об этом у сидящих за вами. Вы так спокойно сообщили, что 17 детей утонули, будто речь о картошке. В 17 семьях произошли трагедии. Зимой утонули двое детей из одной семьи. Вообще этот вопрос мы должны были обсуждать с участием главы Кабмина Акылбека Жапарова. После инцидента в Сузаке никто не получил наказания. Это не звоночек, а колокол о безопасности детей. Жизнь каждого ребенка не в безопасности», - сообщила Талиева.

Депутат также раскритиковала Минобразования за то, что в школах, особенно в старших классах, фактически не проходят уроки естествознания. Только в 20% школах преподают этот предмет, в остальных случаях дети гуляют в школе и проводят время в спортзале, сказала она.

Урмамбетов ответил ей: «На самом деле в Сузаке произошла печальная ситуация. После расследования 22 человека понесли ответственность, 6 человек освобождены от должностей. По тому, что дети утонули, нужно не забывать ответственность и родителей. Мы ведем работу, анализируем все факты, причины. Не нужно вину вешать на всех. Родители особенно должны быть ответственны за обеспечение безопасности детей».

«Никто не ищет виновных. Должен быть предел препирания. Просто госорганы должны признать свою вину. Видела тех, кто понес ответственность, чиновники нижнего звена. Мы также видели пострадавших детей. Не дай Бог, но как сложится у них жизнь после травм», - сказала Талиева.

Автонаезд на школьников произошел 2 мая в Сузакском районе во время массового конкурса «Урааным Манас». Грузовик «Хендай Портер», который привез мороженое для детей и припарковался на склоне холма, внезапно сдвинулся с места и проехался по толпе. Количество пострадавших возросло до 34, большая часть из которых – школьники. Водитель утверждает, что вышел из машины позвонить, и в этот момент машина сама поехала, остановить он ее не смог.

Билим АКИpress