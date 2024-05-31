В Минэкономики ответили на заявления депутатов о проблемах с ввозом автомобилей из Казахстана

В пресс-службе Министерства экономики и коммерции 30 мая ответили на заявления депутатов о проблемах с ввозом автомобилей из Казахстана.

Ранее, на заседании парламента, депутат Аманкан Кенжебаев заявил, что 400-500 грузоперевозчиков не могут въехать в Кыргызстан. На том же заседании депутат Дастан Бекешев сообщил, что предприниматели растаможили европейские грузовые машины в Казахстане и не могут заехать в Кыргызстан.

В Минэкономики объяснили, что товары и транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан с применением пониженных ставок импортной таможенной пошлины, должны использоваться только на её территории.

Министерство сообщило, что для выполнения тарифных обязательств перед ВТО, в Казахстане установлены пониженные ставки импортных таможенных пошлин на товары, которые ввозятся из третьих стран (не входящих в ЕАЭС — прим.) согласно перечню. Для таких товаров Казахстан применяет более низкие ставки импортных таможенных пошлин по сравнению со ставками, которые определены Единым таможенным тарифом ЕАЭС.

В то же время, такие товары не должны вывозиться из Казахстана на территорию других членов ЕАЭС.

В Минэкономики объяснили, что товары и транспортные средства, оформленные в таможенном отношении в Казахстане с применением пониженных ставок импортной таможенной пошлины, должны использоваться только на территории Казахстана. Ввоз данной категории товаров в рамках Бурабайского протокола на территорию Кыргызской Республики запрещен.

«Лица нарушившие данный порядок, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», - предупредили в министерстве.

Tazabek