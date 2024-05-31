В начале июня в Кыргызстане пройдет операция по пересадке печени с участием турецких специалистов, - Минздрав

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 30 мая посетил Турецкий университет «Инөнү» в Малатье, где принял участие в одной из операций по пересадке печени.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, министр также провел переговоры с турецкой стороной о проведении операций по пересадке печени в Кыргызстане.
Ожидается приезд бригады турецких врачей, включающей анестезиолога-реаниматолога, двух хирургов и медсестру. Две бригады местных специалистов, прошедших обучение по пересадке печени в Турции, также готовы к проведению операций.
В данный момент шесть пациентов и их доноры прошли предварительную подготовку и ждут операции.
Операции по пересадке печени планируется провести на базе Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой Дружбы.
Бейшеналиев отметил, что подготовительные работы для пересадки печени в Кыргызстане завершились, необходимое оборудование для проведения операций имеется, недостающие оборудование турецкие врачи привезут с собой.
Операции запланированы на 4-5 июня.
«Здоровье» (АКИpress)