Штормовое предупреждение. В Кыргызстане из-за ожидаемых дождей могут сойти сели

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, 30 мая по республике ожидается неустойчивая погода. Из-за локальных проливных дождей в горных и предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей могут сойти сели.

Ожидается повышение уровня воды в реках.

«30 мая в большинстве регионов страны ожидаются дождь и грозы, в высокогорных районах — снег. Дороги будут скользкие. Скорость западного ветра может достигать 4-9 метров в секунду, а в некоторых местах до 15-20 метров в секунду», — отметили в МЧС.



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