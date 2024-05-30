ГКНБ за поборы при приеме госэкзаменов задержан заместитель декана одного из университетов

Бишкек, "Саясат.kg". По предварительным подсчетам, за два экзаменационных дня, таким образом было собрано со студентов около 300 000 сомов.

ГКНБ КР в ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям в системе образования, выявлены факты систематических поборов со студентов Кыргызско-Узбекского международного университета (КУМУ) им. Б.Сыдыкова со стороны преподавательского состава.

Установлено, что в период с 27 по 29 мая 2024 года, в гуманитарно-педагогическом факультете КУМУ проходят государственные экзамены по истории Кыргызстана, в ходе которого заместитель декана данного факультета Д. у. Д., сговорившись с членами экзаменационной комиссии К.У.Б., А.О., К.Р., А.Н. и А.А. создавали студентам искусственные преграды во время сдачи государственных экзаменов, вымогая с каждого студента по 1500 сомов. По предварительным подсчетам, за два экзаменационных дня, таким образом было собрано со студентов около 300 000 сомов.

На основании собранных материалов, 28 мая 2024 года, ГКНБ было возбуждено уголовное дело № 03-821-2024-000083 по ст.343 ч.1 УК КР (Вымогательство взятки), заместитель декана Д. у. Д. водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются оперативно-следственные мероприятия по сбору и документированию доказательной базы в отношении других причастных к указанной коррупционной схеме лиц.