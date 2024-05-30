Депутат считает, что в бассейнах обязательно должны быть спасатели

За 4 месяца в Кыргызстане утонули 17 детей, сказал замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов 30 мая на заседании парламента.

Депутат Шайырбек Ташиев сообщил, что скоро начнется купальный сезон. Он поинтересовался планами МВД по предупреждению несчастных случаев.

По его словам, иногда родители берут с собой детей на рыбалку. «Пока родители ловят рыбу, дети могут утонуть. Также в каждом бассейне должен быть спасатель. В иностранных государствах всегда есть спасатели. А в наших городах никто не смотрит», - сказал он.

Урмамбетов сообщил, что ведется профилактическая работа совместно с Минобразования. «Мы работаем и с родителями, и с детьми, в селах проходят сельские сходы», - добавил он.

Ташиев считает, что разрешение на эксплуатацию бассейнов или прудов нужно давать только при наличии спасателя.

«Сводка» (АКИpress)