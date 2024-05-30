Минобразования пообещало наказать руководство школы на Иссык-Куле, где второй раз беременеет несовершеннолетняя

Депутат Жаныбек Кыдыкбаев сообщил, что в селе Чон Тогузбай Тюпского района забеременела несовершеннолетняя девочка.

Минобразования пообещало наказать виновных, завуча по воспитательной части школы на Иссык-Куле, где второй раз беременеет несовершеннолетняя. Об этом сообщил замминистра образования Муратбек Касымалиев.

Депутат Жаныбек Кыдыкбаев сообщил, что в селе Чон Тогузбай Тюпского района забеременела несовершеннолетняя девочка.

«В этой школе это уже второй случай. Закрыли дело по-кыргызски. Они обе школьницы. Не наказали ответственных лиц — не было выговоров ни в отношении учителей, районо, инспекторов по делам несовершеннолетних», - сказал депутат.

Замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов подтвердил, что такой факт был. По его словам, милиция возбудила дело, идет расследование.

«Одна уже родила», - заметил Кыдыкбаев.

Урмамбетов сообщил, что бывают случаи, когда учителя школы своевременно не сообщают такую информацию.

Депутат считает, что нужно принять меры в отношении сотрудников школы.

«Идет анализ. Мы обязательно накажем виновных», - пообещал Касымалиев.

Билим АКИpress