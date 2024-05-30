ГКНБ: Член адвокатской коллегии «П» задержана по факту мошенничества

Бишкек, "Саясат.kg". В случае столкновения с мошенническими и иными противоправными действиями рекомендуем обратиться в органы ГКНБ.

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по демонтажу системной коррупции в правоохранительной системе в поле зрения попала член адвокатской коллегии «П» «Э.Д.Т.», которая злоупотребляла своими полномочиями при оказании юридической помощи своему подзащитному.

В частности, «Э.Д.Т.» во время оказания юридической помощи, выходя за рамки своих адвокатских полномочий, под предлогом коррупционного решения вопроса (путем передачи «взятки») должностным лицам правоохранительного органа, расследующего уголовное дело в отношении подзащитного, затем для вынесения незаконного решения судом, получила более 200 тыс. долларов США.

При этом, несмотря на получения крупной суммы денежных средств, подзащитный «Э.Д.Т.» был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 242 ч.2 УК КР.

В этой связи, подзащитный обратился в ГКНБ КР с просьбой принять меры в отношении «Э.Д.Т.», которая намеревалась возвратить часть денежных средств за неисполнение своих обязательств, в том числе незаконных.

В рамках возбужденного уголовного дела по вышеуказанного факту, при возврате денежных средств в размере 5 тыс. долларов США (4 тыс. долларов США и 88 тыс. сомов) с поличным задержан адвокат «Э.Д.Т.».

В ходе следствия по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 209 ч.4 УК КР (Мошенничество) адвокат «Э.Д.Т.» в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержана и водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Вместе с тем, ГКНБ КР просит граждан быть бдительными, не вестись на действия недобросовестных адвокатов и иных лиц, которые требуют денежные средства за незаконное решение того или иного вопроса. В случае столкновения с мошенническими и иными противоправными действиями рекомендуем обратиться в органы ГКНБ.