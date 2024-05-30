Депутат поднял вопрос переполненных школ в Караколе

Он сообщил, что ряд школа города переполнены.

Во многих школах Каракола не хватает учебников, обеспеченность книгами составляет 50-60%. Об этом сообщил депутат Жаныбек Кыдыкбаев («Ата-Журт Кыргызстан») 30 мая на заседании парламента.

Он сообщил, что ряд школа города переполнены.

«Школа №11 рассчитана на 900 учеников, но на сегодня учатся около 3 тыс. учеников. У них был актовый зал, но его используют как столовую. Просят построить столовую», - сказал он.

Также, в школе №15, рассчитанной на 700 мест, обучаются 1,5 тыс. человек. «Закончена проектно-сметная документация. Просят построить дополнительный корпус. Обучение ведется в три-четыре смены», - добавил Кыдыкбаев.

Кроме того, он сообщил, что в рамках административно-территориальной реформы к селу Теплоключенка присоединились ряд сел. «Село стало районным центром. Дорожная ситуация возле акимиата плачевная. Кроме того в айыл окмоту Арашан есть два села, дети учатся в одной школе. Детских садов не хватает. Он есть, но детей много. Приходится возить в Каракол», - добавил депутат и попросил построить детсады.

Билим АКИpress