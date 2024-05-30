Женщину запугивали и вымогали у нее $40 тыс. за решение вопроса по уголовному делу в отношении ее сына. Задержан подозреваемый

Следствие по уголовному делу продолжается.

У женщины вымогали $40 тыс. за положительное решение вопроса по уголовному делу в отношении ее сына.

Как пишет пресс-служба Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД получили ранее информацию, что некий гражданин требует у жительницы Чуйской области 40 000 долларов США за положительное решение вопроса по уголовному делу, возбужденному в отношении ее сына. В противном случае неполучения он угрожал ухудшить положение сына, запугивал и шантажировал, рассказывал о своих тесных связях с высокопоставленными чиновниками, а также лицами из криминальной среды, пишет МВД.

По данному факту Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» Уголовного кодекса.

При проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудники ГУУР МВД и Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона задержали гражданина У.Дж. С поличным при получении части вымогаемых денежных средств в размере 150 тыс. сомов.

У.Дж., 1985 года рождения, задержали по подозрению в совершении преступления и водворили в изолятор временного содержания. Решением Первомайского районного суда его заключили под стражу на два месяца.

Следствие по уголовному делу продолжается.

«Сводка» (АКИpress)