В Нацгоспитале нет массового увольнения врачей, - главврач

В Национальном госпитале нет массового увольнения врачей, больница работает в штатном режиме.

Об этом АКИpress сообщил главврач учреждения Бакыт Тологонов.

В феврале стало известно, что 14 врачей отделения интенсивной терапии неврологии №2 намерены уволиться. После этого сообщалось, что ведутся переговоры с врачами.

По словам Тологонова, заявлений на увольнение не поступало. Со всеми врачами провели переговоры, и вопрос с увольнением был решен.

Председатель медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова сообщила, что неврологи написали заявления об уходе после избиения дежурного врача отделения в конце декабря 2023 года. Инцидент произошел 29 декабря, на дежурного врача напала родственница пациента.

«Здоровье» (АКИpress)