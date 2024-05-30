Почему президент не увольняет министра внутренних дел Улана Ниязбекова?

Головы летят направо и налево. Замечен в коррупции, в некомпетентности – до свидания…

С тех пор как Кыргызстан возглавил Садыр Жапаров, кто только не лишился должностей, постов и насиженных мест. Головы летят направо и налево. Замечен в коррупции, в некомпетентности – до свидания…

Но Улан Ниязбеков продолжает руководить МВД, несмотря ни на что. Хотя каждый более-менее значительный скандал в Кыргызстане, к которому как-нибудь привязана милиция, неизбежно заканчивается требованиями отправить министра в отставку.

- С сегодняшнего дня вы будете работать в три смены. Персонально закрепите дорожные участки за каждым инспектором. Весь аппарат ГУОБДД МВД в полном составе должен выйти на дорогу. Совместно с представителями местных органов в срочном порядке организовать освещение дорог в ночное время. Если за короткий срок не добьетесь кардинальных изменений в сфере обеспечения безопасности движения, то придется уйти. Наша цель – спасти жизни граждан.

Так Ниязбеков однажды обратился к сотрудникам ГУОБДД, раскритиковав их работу, возмутившись ростом числа ДТП и предложив не только увольнять нерадивых гаишников, но и возбуждать в отношении их уголовные дела. Предъявлять обвинения в "пренебрежительном отношении к человеческой жизни".

"Наконец-то министр появился" - так комментировали люди это министерское выступление.

Кто-то поверил Ниязбекову, кто-то отнесся к его словам скептически – говорит-то, мол, красиво, но все равно, дескать, ничего не изменится. Однако с тех пор количество аварий по Кыргызстану неуклонно снижается. Снижается и число плохо работающих гаишников. Только в прошлом году из органов одним махом выпихнули тридцать сотрудников ГУОБДД, нескольких руководителей понизили в должности, еще к нескольким применили меры дисциплинарного воздействия.

В начале нынешней весны лишился должности и начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов. Тогда же по подозрению в коррупции задержаны начальник технического отдела Адиль Нефтулаев и замглавы ведомства Канатбек Кубатбеков (второго, правда, вскоре отпустили)…

Из последней милицейской сводки (от 7 мая 2024 года): "За четыре месяца количество погибших при ДТП в Бишкеке снизилось почти на 35 процентов". Неплохой, согласитесь, показатель. Значит, работают уцелевшие и вновь принятые гаишники, не хотят быть уволенными и отданными под суд.

ГУОБДД – такая структура в кыргызской милиции, которая больше других нуждалась в чистке от нечистых на руку. Но вычистить ее прежнему руководству МВД казалось сложнее, чем Гераклу вычистить Авгиевы конюшни. У Ниязбекова – ничего, получается.

- Среди нас есть начальники, которые не умеют руководить, - фраза из еще одного программного выступления Улана Ниязбекова. Которая тут же подтвердилась конкретными делами: за неумение руководить сняты с должностей начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев и начальник ГУВД Чуйской области Дамирбек Исаков.

В кыргызской милиции, наверное, наконец-то поняли, что неприкасаемых нет. И что министр внутренних дел, при всей своей внешней интеллигентности и трепетном отношении к человеческой жизни – мужик суровый и скорый на расправу. Не хочешь или не можешь в полной мере исполнять свои обязанности – долго в своем кресле не усидишь.

Обиженные на ниязбековские репрессии экс-сотрудники правоохранительных органов – одни из постоянных жалобщиков, требующих отправить министра в скорейшую отставку. Другие жалобщики и "кетсинщики" - рядовые граждане, которые иногда все еще сталкиваются с милицейской некомпетентностью на местах. Ну и третьи – депутаты Жогорку Кенеша. Которые и в этот раз, после событий 13, 17-18 мая, потребовали решить вопрос об ответственности министра внутренних дел.

События эти, собственно говоря, делятся на две части: 13 мая – драка кыргызско-пакистанской молодежи, 17-18-го – массовые беспорядки. По справедливому замечанию президента Садыра Жапарова, второй части можно было бы избежать, если бы столичная милиция чуть оперативнее среагировала на часть первую. Итог – увольнение начальника Свердловского РУВД, увольнение девятерых сотрудников и многочисленные дисциплинарные взыскания.

Однако президент признал и то, что в ответственный момент митинга, когда все уже целиком и полностью зависело от высшего милицейского руководства, правоохранители сработали как надо и предотвратили эскалацию конфликта. Министр внутренних дел Ниязбеков в очередной раз показал себя грамотным "ментом", ценящим в первую очередь человеческую жизнь.

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