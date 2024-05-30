В КР 32 особых территорий с неповторимыми ландшафтами, флорой и фауной

"Мы планируем создать новые охраняемые природные территории в Нарынской, Ошской и Баткенской областях".

Представляя первый в стране free-фотобанк уникальных природных территорий Кыргызстана, созданный Союзом фотожурналистов в рамках проекта MAP.KG, директор департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Азамат Кенжебаев пояснил, что в Кыргызстане в настоящее время существует 22 особо охраняемых природных территорий и более 60 заказников, ботсадов и других объектов.

"На этих участках сотрудники ведомства проводят работу по сохранению местных, эндемичных, субэндемичных и исчезающих видов флоры и фауны", – добавил он.

Страновой координатор программы сохранения очагов биоразнообразия в Центральной Азии Михаил Яковлев проинформировал, что на данном сайте можно ознакомится с 32 локациями в Кыргызстане, где каждая представляет собой сочетание неповторимых ландшафтов, флоры, фауны (включая и виды, занесенные в Красную книгу), а также историко-культурных достопримечательностей.

Член Союза фотожурналистов, фонда "ЭкоМиР" Гамал Соронкулов добавил, что важной целью проекта также стало содействие развитию экотуризма в регионах страны.

"В настоящее время на MAP.KG представлены не только описания и фотографии великолепной природы, но также истории о местных туристических объектах и людях-хранителях, стоящих на страже территорий, которые, по словам профессора Эмиля Шукурова, являются зонами создания и воспроизводства условий для существования Жизни", – отметил он.

В свою очередь начальник отдела особо охраняемых территорий Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Азат Осмонов сообщил, что перед страной стоит задача до конца года увеличить площадь особо охраняемых природных территорий до 10%, в настоящее время площадь составляет 7,5%.

"Нынешний показатель очень низкий. Мы сейчас с неправительственными организациями и Институтом биологии НАН КР проводим работу в данном направлении. Мы планируем создать новые охраняемые природные территории в Нарынской, Ошской и Баткенской областях", – сказал он.



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