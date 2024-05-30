Подготовка к строительству Камбар-Аты-1 завершится до конца года

Подготовительные работы к строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 планируют завершить к концу текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики КР.

Согласно данным ведомства, работы на объекте идут согласно установленному графику, и основная цель энергетиков заключается в завершении подготовки к строительству до конца текущего года.

Подготовка к строительству данной гидроэлектростанции запланирована на два года и включает в себя целый ряд важных инфраструктурных мероприятий.

Среди них - бетонирование и строительство автодороги, возведение моста, завершение незавершенного участка тоннеля, прокладка линии электропередачи напряжением 110 кВ к створу (протяженностью 18 км) и строительство подстанции 110/6 кВ, а также отвод русла реки Нарын и создание временного лагеря для рабочих.

После завершения строительства ожидается, что гидроэлектростанция будет иметь мощность 1860 МВт и сможет производить 5.6 миллиарда кВтч в электроэнергии год.

Планируется, что высота плотины составит 256 метров, а объем водохранилища будет более 5.4 миллиарда кубических метров. Это значительный проект, который призван обеспечить стабильное и надежное производство электроэнергии в регионе.

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