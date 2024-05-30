В Бишкеке запущен пилотный проект «Электронное наблюдение» в качестве новой меры пресечения

Бишкек, "Саясат.kg". Впервые следователи УВД Октябрьского района г. Бишкек применили меру пресечения в виде «Электронного наблюдения.

Департамент пробации при Министерстве юстиции КР совместно с Министерством внутренних дел КР запустил пилотный проект «Электронное наблюдение» в качестве новой меры пресечения.

Впервые следователи УВД Октябрьского района г. Бишкек применили меру пресечения в виде «Электронного наблюдения.

«Электронное наблюдение» представляет собой современную систему мониторинга, обеспечивающую контроль местонахождения обвиняемого с возможностью дистанционной идентификации. Система реализуется посредством электронных браслетов, а также через мобильное приложение на сотовом телефоне.

Основные особенности «Электронного наблюдения»:

Электронные браслеты надеваются на запястье и не поддаются снятию или перепрограммированию. Любые попытки уничтожить оборудование активируют сигнал о нарушении.

Мобильное приложение устанавливается на телефон обвиняемого, с возможностью осуществления дистанционной идентификации путем функции Face ID через установленный промежуток времени в рандомном порядке.

Одним из ключевых преимуществ «Электронного наблюдения» является его эффективность в борьбе с семейным насилием. Система может ограничить радиус приближения обвиняемых к определённым лицам или территориям, обеспечивая дополнительную защиту пострадавших.

Электронное наблюдение обеспечит постоянное отслеживание перемещений человека 24 часа в сутки через мониторинговый центр Департамента пробации. В случае невыполнения условий данной меры пресечения, установленных следователем или судьей, органы пробации смогут быстро реагировать на нарушения.

Стоит отметить, что данная мера не будет применяться к лицам, обвиняемым в особо тяжких преступлениях и тяжких преступлениях, связанных с применением насилия.

Кроме того, Департамент пробации также запустил в пилотном режиме систему «Электронного надзора» для лиц, которые являются клиентами пробации в рамках исполнения наказания или условно-досрочного освобождения (УДО).