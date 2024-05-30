С 1 июня в Кыргызстане ограничат движение фур по дорогам общего пользования

С 1 июня по 1 сентября вводится временное ограничение на движение грузовых автомобилей по дорогам общего пользования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, с 10.00 до 20.00 при дневной температуре воздуха +28 градусов и выше запрещается движение грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн.

Ограничение действует на:

- пассажирские перевозки;

- перевозку гуманитарной помощи;

- перевозку скоропортящихся продуктов питания;

- перевозку крупногабаритных грузов на основании специального разрешения;

транспортные средства, задействованные в строительстве и ремонте дорог (согласно выданному ордеру).

Ограничения приняты в целях сохранения качества дорог и недопущения их разрушения.



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